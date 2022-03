Covid, in Puglia 6464 nuovi casi e 4 decessi: tasso di positività al 20%

Sono 6464 i nuovi casi Covid in Puglia, registrati su 31.485 tamponi effettuati nel bollettino di domenica 20 marzo. Di questi 1.850 sono in provincia di Bari, in Provincia di Bat 411, in Provincia di Brindisi 590, in Provincia di Foggia 731, in Provincia di Lecce 2.139, in Provincia di Taranto 678. I residenti fuori regione sono invece 49 e 16 sono in provincia in definizione. Il tasso di positività è al 20,53%, in crescita rispetto al 15,41% di una settimana fa. Sono stati registrati anche 4 decessi.

Crescono gli attualmente positivi (102.486 contro i 99.911), mentre calano di 10 unità i ricoverati (589, di cui 27 in terapia intensiva). In totale i casi per provincia sono:

Provincia di Bari: 272.077

Provincia di Bat: 79.802

Provincia di Brindisi: 76.725

Provincia di Foggia: 128.364

Provincia di Lecce: 160.053

Provincia di Taranto: 111.041

Residenti fuori regione: 6.030

Provincia in definizione: 2.713

Il bollettino è disponibile a questo indirizzo