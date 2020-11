Rimangono stabili i ricoveri Covid nelle Terapie intensive pugliesi. Perfezionato il protocollo per la cura domiciliare

Da un lato il numero di decessi che segna un 'martedì nero' in Puglia, dall'altro i ricoveri che rimangono stabili. Sono le due facce che caratterizzano la giornata nell'ambito dell'emergenza Covid: la buona notizia arriva quindi dalle Terapie intensive, dove sono al momento ricoverati 191 pazienti dei 1690 attualmente in ospedale, gli stessi di ieri.

Il sistema sanitario pugliese insomma prova a evitare il collasso, mentre nelle rssa nel Barese continuano a registrarsi focolai, l'ultimo proprio in una struttura nel capoluogo. E in attesa che le 150 Usca entrino in funzione, è stato elaborato un protocollo per la gestione terapeutica a domicilio dei pazienti Covid. Il vademecum è stato stilato dai medici della Fimmg, della Società Italiana Interdisciplinare per le Cure Primarie (Siicp) e della Società italiana di medicina generale e delle cure primarie (Simg), con la supervisione del professore Gioacchino Angarano, uno dei 15 medici pensionati tornati in corsia per dare una mano nell'affrontare l'emergenza coronavirus in Puglia.