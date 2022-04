Donazione di organi, Bari la provincia più generosa della regione. In Puglia più consensi ma è solo 16esima a livello nazionale

E' Bari la provincia pugliese più generosa per la donazione di organi. E' quanto emerge dall'ultima edizione dell'Indice del Dono, il rapporto realizzato dal Centro nazionale trapianti che mette in fila i numeri delle dichiarazioni di volontà alla donazione di organi e tessuti registrate nel 2021 all'atto dell’emissione della carta d'identità nelle anagrafi dei 6.845 Comuni italiani in cui il servizio è attivo.

Il dossier, diffuso in occasione della 25ma Giornata nazionale della donazione degli organi che si celebra domenica prossima 24 aprile, è espresso in centesimi ed è elaborato tenendo conto di alcuni indicatori come la percentuale dei consensi, quella delle astensioni e il numero dei documenti emessi.

Bari è dunque la prima della regione, 68° su 107 a livello nazionale (con un indice del dono di 58,6), seguono Barletta-Andria-Trani (73°), Brindisi (77°), Taranto (78°), Lecce (80°) e Foggia (107° e ultima).

A distinguersi come il Comune più generoso della Puglia è Leverano, che ha raggiunto un indice di 76,76/100, grazie a un tasso di consensi del 98,5%, con un'astensione del 53,4%: su 1119 cittadini che hanno richiesto la carta d'identità la scorso anno in 521 hanno scelto di registrare una decisione: 513 sì e solo 8 no . Questi numeri hanno permesso al centro salentino di raggiungere la decima posizione assoluta nella classifica nazionale dei comuni medio-piccoli (5-30mila abitanti). Al secondo posto regionale invece è Corigliano d'Otranto (LE), mentre in terza posizione troviamo Gagliano del Capo (LE).

Nel complesso, nella classifica delle 21 regioni italiane, la Puglia resta però nella parte bassa della classifica, risultando 16°, con un indice del dono di 55,91/100 (consensi alla donazione 64,1%, astenuti 43,9%), sotto la media nazionale che nel 2021 si è attestata a quota 59,23/100 (consensi 68,9%, astenuti 44,3%) ma con risultati in crescita rispetto allo scorso anno.