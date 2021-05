Le Usca dell'Asl Bari si dotano di emogasometri: "In pochi minuti informazioni dettagliate sullo stato del paziente"

I medici delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale (Usca) dell'Asl di Bari saranno dotati di nuovi emogasometri acquistati dalla stessa azienda sanitartia con una donazione promossa da Federfarma nel corso della emergenza Covid. Dopo gli ecografi portatili e le apparecchiature della telemedicina, continua, dunque, il progetto di potenziamento della assistenza sul territorio da parte della azienda sanitaria con una prospettiva di cura che va anche oltre la pandemia.

“Con questi apparecchi, con l’utilizzo degli ecografi e con il tele monitoraggio già operativo da circa un mese stiamo modificando l’approccio ai pazienti curati a casa ma stiamo immaginando anche un nuovo modello di sanità territoriale”, conferma il dg Asl Bari, Antonio Sanguedolce.

“L’ emogas è un tipo di esame fondamentale per anestesisti, rianimatori e per molti altri medici impegnati nell’ emergenza - spiega il dottor Felice Spaccavento, coordinatore delle unità Usca dell'Asl - in pochi minuti fornisce moltissime informazioni su come respira il paziente, la sua ossigenazione, il suo metabolismo, il suo Ph, elettroliti ed emoglobina. L’esito del test – prosegue Spaccavento - serve ad orientare il medico nella diagnosi clinica ma soprattutto a capire se il paziente necessita di supporti ventilatori avanzati o di particolari correzioni metaboliche. L’attività assistenziale è resa possibile anche grazie al costante e prezioso contributo della Protezione civile regionale”.