Covid, negli ospedali pugliesi esenzione ticket per il follow up dei pazienti guariti: c'è la delibera della Regione

Con la fine dello stato di emergenza per la pandemia Covid a fine marzo, la Puglia adegua anche la gestione dei pazienti guariti dal virus: la Giunta ha approvato oggi una delibera che modifica l’attribuzione di dei codici di esenzione ticket per il follow up dopo la malattia. Saranno quindi aggiornate le esenzioni – per i prossimi due anni - per pacchetti di day service o di prestazioni specialistiche strettamente correlate al monitoraggio dei pazienti che hanno avuto infezioni da Covid-19.

Il Governo nazionale ha infatti finanziato il provvedimento con circa 3 milioni di euro per due anni. Il provvedimento riguarda anche la somministrazione di anticorpi monoclonali in regime di day service. "Si tratta – spiega l’assessore alla Sanità, Rocco Palese – di una delibera molto attesa, che dà la possibilità soprattutto a chi è stato affetto dal cosiddetto Long Covid, di poter effettuare in regime di esenzione ticket, tutte le analisi specialistiche strettamente correlate alla malattia".