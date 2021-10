Farmacia ex Cto, un form online e due linee telefoniche dedicate per prenotare i medicinali

Due modalità dedicate per gli utenti della farmacia territoriale ex Cto. Per facilitare le prenotazioni dei farmaci e per snellire le procedure di consegna, la struttura della ASL di Bari ha introdotto due modalità di accesso alle prenotazioni: on line compilando un form e per via telefonica con due linee dedicate.

Le prenotazioni possono essere effettuate: on line – compilando la scheda sul sito ASL Bari al seguente link https://forms.gle/vhsL4H1Ri1UCs6bC7 (attivo da lunedì a giovedì); Via telefono chiamando i numeri 080/5842181-5842455 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12).

La prenotazione vale: per i farmaci da ritirare presso il CTO nelle seguenti giornate e nei seguenti orari: lunedì/mercoledì/venerdì 9 – 12; martedì 9-13.30 /14.30-16.30; per l’invio a domicilio dei farmaci riservati ai pazienti oncologici.