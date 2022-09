Fondi per associazioni che assistono i bambini, malati gravi, a domicilio: la Regione stanzia un milione di euro

La Giunta regionale pugliese ha deliberato ieri un finanziamento di un milione di euro per le associazioni che si occupano di cure palliative pediatriche a domicilio. Il provvedimento definisce anche i criteri per la suddivisione della somma fra le varie Asl della regione. Nella delibera è stata anche prevista la formazione di nuovi operatori per implementare e migliorare questo particolare servizio di assistenza.

Le Asl dovranno attivare i percorsi di presa in carico per i bambini con patologia cronica complessa o che si trovino nella fase di termine delle terapie attive per il trattamento delle cure oncologiche presso le associazioni riconosciute a livello regionale ed operanti nel settore. La presa in carico deve essere effettuata da parte di una équipe multidisciplinare specialistica, comprendente un medico palliativista pediatrico, uno psicologo palliativista pediatrico ed un infermiere.

“La Giunta regionale ha approvato, in via sperimentale, il modello di presa in carico per bambini con necessità di attivazione delle Cure Palliative Pediatriche Specialistiche Domiciliari - ha dichiarato l’Assessore regionale alla Sanità, Rocco Palese - Il finanziamento di un milione di euro è stato assegnato alle Asl sulla base della popolazione '0-17 anni', residente in ciascuna provincia, pur tenendo conto delle liste d’attesa attualmente registrate in ciascuna Azienda”.