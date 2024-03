Al Giovanni XXIII accorpati gli ambulatori di endocrinologia e diabetologia: "Nuovo assetto per accogliere più pazienti"

E' partita nei giorni scorsi la nuova organizzazione degli ambulatori di endocrinologia e diabetologia pediatrica del Giovanni XXIII di Bari. "Per assicurare migliore assistenza e maggiore copertura dei servizi", spiega in una nota l'azienda ospedaliera Policlinico, la direzione sanitaria "in accordo con il Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia, ha disposto l’accorpamento funzionale delle attività dei relativi reparti per il primo accesso e la presa in carico".

Non cambieranno - spiega ancora il Policlinico - i medici di riferimento e con questo nuovo assetto sarà garantito un numero maggiore di visite per nuovi accessi e follow up con l’estensione degli orari di apertura anche pomeridiana. Con il nuovo assetto i tre medici specialisti in pediatria con comprovata esperienza di endocrinologia e diabetologia dell’unità operativa di malattie metaboliche e i 3 medici della pediatria “Trambusti” opereranno unitariamente assicurando l’apertura degli ambulatori per un numero maggiore di ore e di giorni, anche di pomeriggio durante tutto l’anno.

"Possono venire così meno i timori delle associazioni che avevano sollevato nelle ultime settimane un caso legato alla possibile interruzione della continuità assistenziale per i pazienti diabetici a seguito di alcuni pensionamenti del personale del reparto. Come già riferito in Commissione del Consiglio regionale, dal primo aprile verrà inoltre assegnato all’equipe un ulteriore medico con comprovata esperienza di endocrinologia e diabetologia", viene chiarito.

I follow up di tutti i pazienti cronici già in carico "continueranno ad essere assicurati dai loro medici di riferimento in continuità assistenziale. E grazie all’accorpamento anche per tali agende ci sarà un incremento del numero di prestazioni ambulatoriali erogabili su base settimanale. La presenza al Giovanni XXIII di più medici con adeguata esperienza in diabetologia, di psicologi, di dietiste e dell’assistente sociale, assicura di fatto, lo stesso standard assistenziale di un centro di riferimento regionale per la gestione ed il trattamento del diabete pediatrico".