Prevenire e trattare l'ictus cerebrale, l'ospedale di Altamura "tra i primi in Italia"

Prevenire l’Ictus cerebrale nei soggetti a più alto rischio, mettendo in campo le migliori tecniche di Cardiologia Interventistica e il lavoro di squadra di un team multidisciplinare che coinvolge cardiologi e neurologi. E uno dei temi principali al centro del Congresso “Stroke Prevention Summit” svoltosi nell’auditorium “Lorenzo Fazio” dell’ospedale della Murgia "Fabio Perinei” di Altamura. L’evento scientifico è stato organizzato dal dottor Marco Basile, responsabile del Servizio di Emodinamica del “Perinei”, dal dottor Francesco Massari, direttore dell’unità operativa di Cardiologia-UTIC dell’ospedale della Murgia, e dal dottor Bonaventura Ardito, direttore del reparto di Neurologia dello stesso presidio. Tra i contributi più interessanti, quello del dottor Pasquale Caldarola, direttore del Dipartimento Cardiovascolare della ASL Bari, intervenuto per tratteggiare la storia della fibrillazione atriale, a causa della quale chi ne è colpito ha un rischio cinque volte più alto di avere un ictus ad elevata mortalità e, senza un idoneo intervento terapeutico, circa un terzo di essi effettivamente lo sviluppa.

Medici e specialisti durante la giornata si sono confrontati sul tema della prevenzione dall'ictus, che rappresenta una delle principali cause di disabilità e mortalità a livello mondiale, con gravi implicazioni sia per i pazienti che per il sistema sanitario. Particolarmente rilevante l’approfondimento sull’Ambulatorio dello stroke e sulle procedure di Cardiologia Interventistica come la chiusura del forame ovale pervio e dell’auricola. Quest’ultima è indicata nei pazienti che non possono assumere farmaci anticoagulanti poiché ad alto rischio di sanguinamento e che, allo stesso tempo, soffrono di fibrillazione atriale, aritmia che aumenta in modo esponenziale il rischio di ictus. Condizioni che nelle Cardiologie ed Emodinamiche della ASL Bari trovano una risposta adeguata, in modo particolare ad Altamura che è uno dei sei servizi in tutta la Puglia (su 21 emodinamiche attive) in grado di trattare – da circa un anno - la chiusura mini-invasiva delle auricole sinistre per i pazienti con fibrillazione atriale.

L’approccio preventivo al fianco di quello terapeutico, anche grazie agli ottimi risultati ottenuti dalla Stroke Unit della Neurologia di Altamura che, nell’ultimo Piano Nazionale Esiti del 2023 (PNE) redatto da Agenas, è ai primissimi posti in Italia - tra le 129 strutture con almeno 150 casi trattati - per la più bassa mortalità a 30 giorni da Ictus ischemico, con un tasso del 4,88%, ossia meno della metà della media italiana pari al 10,54%.