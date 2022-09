Spazi dedicati a corsi di scrittura e cucina: a Bitonto inaugurata la nuova sede del Centro di Salute Mentale

Nei nuovi ambienti si terranno laboratori di lettura, scrittura, informatica e di cucina. Inaugurata oggi, in piazza Castello a Bitonto, la nuova sede 'Una teca per tutti' del Centro di Salute Mentale Area 3 della Asl barese. I corsi saranno sviluppati in coordinamento con i servizi sociali del Comune, gli istituti scolastici ed il teatro cittadino.

La Teca si sviluppa su una superficie di 300 metri quadrati, con due ampi saloni, 3 stanze e servizi, destinati a sala conferenze, sala attività riabilitative, spazi espositivi, sale colloqui. Qui si svolgeranno attività riabilitative, di formazione e di socializzazione destinate all’utenza, con il coinvolgimento di tutti gli operatori del Centro di Salute Mentale. Lo spazio sarà anche aperto alla comunità per di promuovere l’inclusione sociale attraverso eventi culturali, sociali, di aggregazione, di innovazione.

“La bellezza di questi ambienti riflette perfettamente il valore delle attività che qui troveranno spazio – ha commentato il direttore generale della Asl, Antonio Sanguedolce - la Asl sta continuando ad investire sui percorsi di assistenza territoriali – ha detto ancora Sanguedolce – anche perché stiamo riscontrando che questo tipo di attività sono molto efficaci e gradite ai cittadini che hanno servizi più vicini, alla portata di tutti e sono servizi di qualità con personale competente e appassionato”.

“Tutta l’attività del Centro di Salute Mentale Area 3 – ha spiegato lo psichiatra, coordinatore dei progetti riabilitativi, Fabrizio Cramarossa - è orientata alla recovery personale e clinica affinché l’utente riconosca i suoi bisogni e, di conseguenza, gli interventi multidisciplinari sono mirati ad affiancarlo nei luoghi in cui vive, al fine di migliorare il suo funzionamento in quello che fa, in quello che è, in quello in cui aspira ad essere, in un’ottica di empowerment”.

La recovery è un processo di sistema, di cambiamento delle proprie attitudini, valori, sentimenti, capacità e ruoli. È un modo di vivere con soddisfazione, speranza e gratificazione anche con le limitazioni causate dalla malattia ed è tanto più potente quanto maggiore è il livello di inclusione e consapevolezza dell’intera comunità che lo accoglie.