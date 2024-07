Terapia Intensiva Neonatale, nell'ospedale Di Venere arriva il 'sostegno psicologico' per genitori e medici

Un supporto psicologico per affrontare un'esperienza impegnativa non solo per i neonati prematuri che affrontano la Terapia Intensiva, ma anche per i genitori e il personale medico chiamato a fornire cure ai piccoli fragilissimi pazienti. È questo l'obiettovo dello 'Spazio di ascolto psicologico alle emozioni di chi dona e riceve le cure', inaugurato oggi nell'ospedale 'Di Venere' di Bari.

La Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale “Di Venere” di Bari, particolarmente votata all'assistenza di neonati pretermine di peso ed età gestazionale molto bassi, spesso affetti da patologie gravi e croniche (nel 2023 sono stati assistiti 50 neonati di peso inferiore/uguale a 1500 grammi, sui 191 complessivi trattati in intensiva), garantisce così ai genitori dei piccoli pazienti e agli operatori sanitari che se ne prendono cura, un servizio che rappresenta un valore aggiunto all’interno di una struttura che, tra Utin e Neonatologia, gestisce annualmente circa 500 casi.

"Il sostegno psicologico, che è fatto di competenze specialistiche ma anche di profonda umanità - ha commentato il direttore sanitario della Asl Bari, Luigi Rossi - sono certo che potrà offrire alle famiglie, e di riflesso anche ai neonati ricoverati, una qualità delle cure e un livello di assistenza ancora più elevate, come è nello spirito e nella missione della nostra azienda sanitaria, a maggior ragione quando si trattano pazienti così fragili. In più, e per questo vanno ringraziati tutti, qui si tocca con mano il grande impegno e si respira un bel clima di collaborazione tra operatori e associazione, così come si avverte la particolare sensibilità dei genitori che nell’Utin affrontano un’esperienza che lascerà il segno nelle loro vite".

Il nuovo servizio è stato promosso e sostenuto dall’associazione genitori Bimbintin Onlus: "Dal 2017 affianchiamo la Tin (Terapia Intensiva Neonatale) - sottolinea la presidente dell'associazione Bimbintin onlus, Tiziana Pepe - supportandola sia con l'acquisto di nuove tecnologie che con l'organizzazione di servizi e percorsi formativi dedicati agli operatori della Tin. Anche quest'ultimo progetto, della durata di tre anni, è stato realizzato grazie alla generosità dei nostri donatori".

Il progetto è stato elaborato dalla dottoressa Flavia Petrillo e dalla psicoterapeuta Francesca Cocciolo, che si occuperà di fornire il supporto psicologico alle famiglie e al personale di Terapia Intensiva Neonatale. "Il ricovero in Tin - spiega la psicoterapeuta - rappresenta un'esperienza fortemente dolorosa e traumatica nella vita di una famiglia e provoca una 'frattura' alla relazione intima avviata in gravidanza tra quel genitore e quel bambino: per questo risulta fondamentale accompagnare e sostenere il processo di transizione alla genitorialità bruscamente interrotto dall'evento nascita".

Un 'travaglio' personale che coinvolge, inevitabilmente, anche tutti coloro i quali professionalmente ruotano attorno alla Terapia Intensiva: "L'obiettivo per il personale - sottolinea la dottoressa Petrillo, direttore dell'Unità di Terapia Intensiva Neonatale dell'ospedale Di Venere - è di supportare gli operatori nel difficile compito di gestire le emozioni dei genitori, nonché favorire una convivenza serena tra genitori e operatori sanitari con lo scopo finale di aderire alle raccomandazioni internazionali che prevedono, nel rispetto del diritto del neonato ricoverato in terapia intensiva, di dare l’accesso h 24 in Tin ai genitori".