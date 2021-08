Bacino e anca fratturati dopo la caduta dagli scogli a Ferragosto, 27enne polacco operato con successo a Monopoli

Operato con successo all'ospedale di Monopoli un 27enne polacco, che aveva riportato diverse fratture dopo un incidente a Ferragosto. Interessate soprattutto il bacino e l'anca dopo una brutta caduta dagli scogli: dopo tre diversi interventi di tre ore è stata l'equioe guidata da Oronzo De Carolis, da aprile scorso direttore dell’Ortopedia del 'San Giacomo', a sanare le fratture.

"Tre interventi su un paziente poli-fratturato - spiega il dottor De Carolis – nei quali abbiamo sintetizzato sia l’anca sia il bacino. Un intervento tecnicamente complesso, che viene eseguito in pochissimi centri specializzati in Italia”. Reso possibile non solo per l’esperienza e la professionalità del team chirurgico, ma anche per il 'lavoro di squadra' dell’intero ospedale: “È stata fondamentale – conferma De Carolis - la collaborazione delle diverse équipe e professionalità coinvolte al fianco degli ortopedici, dal team anestesiologico a quello di Pronto Soccorso, che ha prestato le prime cure al paziente trasportato in emergenza dal 118, sino alla Radiodiagnostica, al Laboratorio analisi e alla gestione di reparto, che ha consentito un decorso post-operatorio tranquillo". Un grande impegno di tutti, grazie al quale il difficile intervento ha avuto successo e il paziente, dimesso dopo una settimana, ha potuto far ritorno nel suo Paese d’origine.

Immagine di repertorio