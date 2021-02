Al via le vaccinazioni anti Covid per gli over 80 a Bari, Giuseppe tra i primi a ricevere la dose: "Un momento atteso"

Sono partite a Bari le vaccinazioni anti Covid per gli ultraottantenni. Giuseppe Moretti, di 88 anni, è tra i primi ad aver ricevuto la dose della Pfizer contro il virus: è stato accompagnato dal figlio in ambulatorio e si è mostrato sorridente dopo l'inoculazione nell'ambulatorio Asl di Santo Spirito, uno dei punti prescelti per le vaccinazioni in città. "Sto bene" ha confermato Giuseppe, panettiere per oltre 60 anni, prima di godersi il meritato riposo. "Era un momento atteso" gli ha fatto eco il figlio.