Istituto Giovanni Paolo II di Bari, 'tre saggi' nel Comitato Consultivo per la ricerca oncologica

L’Istituto 'Giovanni Paolo II' di Bari ha costituito un External advisory board per favorire la collaborazione scientifica in ambiti di ricerca oncologica nazionale e internazionale.

Il comitato consultivo esterno sarà a servizio del Comitato Tecnico Scientifico interno all’Istituto che è l’organismo di supporto tecnico all’attività di ricerca, chiamato ad esprimere pareri e proposte su programmi e obiettivi scientifici.

L’External advisory board, nominato per la prima volta, avrà come presidente il giurista Antonio Felice Uricchio, già rettore dell’Università degli Studi di Bari 'Aldo Moro' e attualmente presidente della Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, e come componenti Alfredo Budillon, direttore scientifico dell’Istituto Nazionale Tumori 'Fondazione Pascale' di Napoli, e Gianluigi De Gennaro, docente di Chimica dell’ambiente all’Università di Bari e presidente del Centro d'eccellenza per l'innovazione e la creatività dell'ateneo barese.

"Questo organismo - afferma il direttore generale Alessandro Delle Donne - ci permetterà di implementare ulteriormente le sinergie con altri enti e istituti di ricerca e Università, sia a livello nazionale che internazionale. Già con la rete A.M.O.Re siamo in costante contatto con gli altri due IRCCS oncologici del Mezzogiorno, il Crob di Rionero in Vulture e il 'Pascale' di Napoli, per integrare più linee di sviluppo sulla ricerca e sulla clinica. Adesso, con l’External advisory board punteremo ad ampliare la rete delle alleanze in ambiti ricerca oncologica strategici anche per l’applicabilità a grant internazionali".

"Allargare la rete delle collaborazioni - dichiara il presidente Uricchio - dimostra la volontà e l’impegno di condividere la conoscenza, contaminare i saperi, misurarsi con realtà esterne. Non posso che sostenere questa iniziativa, confermando la mia piena disponibilità alla collaborazione".

"Esistono già proficue collaborazioni - commenta il direttore Budillon - in ambito clinico, assistenziale e gestionale fra gli istituti oncologici di Napoli e Bari. Attraverso questo board si creeranno certamente ulteriori collegamenti e scambi fra ricercatori, il che si tradurrà, fin da subito, in più chance di cura per i nostri pazienti".

"Onorerò questa fiducia portando il mio miglior contributo di scienza e di entusiasmo - sottolinea il professor Gianluigi De Gennaro - Sono molto carico e responsabilizzato. Pronto a mettere a disposizione la mia esperienza nel campo del trasferimento tecnologico e nello studio delle relazioni tra malattia ed esposizione ambientale".

"Si tratta - afferma il presidente del Consiglio di indirizzo e verifica, Gero Grassi - di tre importanti personalità del mondo accademico e scientifico, che ci affiancheranno nella nostra costante missione di offrire risposte ai bisogni di cura dei pazienti".