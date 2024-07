Istituto Tumori di Bari, il prof. Nicola Silvestris nuovo direttore di Oncologia medica

Dal prossimo 1° settembre la struttura complessa di Oncologia medica dell’Istituto tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, avrà un nuovo direttore: si tratta del prof. Nicola Silvestris.

“Il nostro Istituto – afferma il direttore generale Alessandro Delle Donne – si arricchisce di un altro profilo di altissimo livello, con importanti esperienze come docente universitario a Bari e Messina, dove attualmente è professore ordinario di Oncologia medica. Si tratta di un gradito ritorno visto che l’oncologo è già stato direttore scientifico di questo istituto dal 2017 al 2019. Certi che darà un prezioso contributo, siamo orgogliosi di avere a disposizione una squadra di medici che si dedica con la massima professionalità alla presa in carico multidisciplinare del paziente”.

Silvestris ha un curriculum di tutto rispetto. Già presidente del 41esimo Congresso di OECI, l'organizzazione che riunisce i principali centri di ricerca oncologica in Europa, che si è tenuto nel 2019 a Bari, ricopre il ruolo di segretario nazionale dell’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom). È, inoltre, componente del Molecolar tumor board e coordinatore dei Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali per le neoplasie epato-bilio-pancreatiche della Regione Puglia.

“L’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari – afferma Silvestris – rappresenta certamente una eccellenza nel panorama regionale e nazionale per la cura delle persone che in un determinato momento della propria vita incontrano la malattia oncologica. Questa certezza si fonda sulle elevate capacità professionali e umane di tutti i professionisti che quotidianamente, ciascuno nel proprio ambito di competenze, dedicano molto del loro tempo nella cura di queste patologie. È per me un onore assumere la responsabilità della direzione della Unità operativa complessa di Oncologia medica di questo Istituto. Rappresenta per me un ritorno in una casa nella quale ho lavorato per oltre quindici anni. Mi impegno a svolgere il mio compito di coordinare, promuovere e implementare le risorse presenti mettendo al servizio dei pazienti il bagaglio di esperienze che ho maturato nel mio percorso professionale”.

Per Gero Grassi, presidente del Consiglio di indirizzo e verifica dell’oncologico barese, si tratta “di un altro importante innesto per l’Istituto, un professionista con esperienze in rete fra enti di ricerca, università e istituti di cura”.