L'intelligenza artificiale in oncologia, dall'Istituto Tumori di Bari uno studio per prevedere la ricomparsa dei melanomi

Prevedere la ricorrenza di malattia in pazienti affetti da melanoma, ovvero le probabilità che il tumore si ripresenti, attraverso il supporto dell'intelligenza artificiale. Lo studio, sviluppato dall'Istituto tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, è statao presentato dalle ricercatrici dell'Irccs alla decima edizione della Conferenza EACR-OECI, l’appuntamento più importante dell’associazione europea per la ricerca sul cancro, che si sta tenendo in questi giorni a Bergamo.

Le studiose Maria Colomba Comes, Samantha Bove e Annarita Fanizzi, del laboratorio di Biostatistica e Bioinformatica dell’Istituto coordinato da Raffaella Massafra, hanno presentato i risultati dello studio analizzando immagini di digital pathology mediante tecniche di intelligenza artificiale. La ricerca, tra le poche selezionate da OECI, è stata sviluppata in collaborazione con le Unità operative “Melanoma e Tumori Rari” e “Anatomia patologica”, guidate rispettivamente dal dott. Michele Guida e dal dott. Alfredo Zito, e ha portato, nel dicembre 2022, a una pubblicazione sulla rivista scientifica Scientific Reports di Nature.

“La menzione di OECI per lo studio dei nostri ricercatori – afferma il direttore generale Alessandro Delle Donne – ci dà soddisfazione e prestigio. La digital pathology sta rivoluzionando la pratica clinica in oncologia, aprendo la strada alla medicina di precisione, ed è diventata un'area di ricerca in rapida crescita. La presenza a una conferenza internazionale dei nostri ricercatori ha come obiettivo quello di stabilire una rete di interazioni e a costruire ponti per promuovere studi interdisciplinari con altri enti e Istituti di ricerca”.