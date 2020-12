Novità per lo sportello Cup dell'Istituto Tumori 'Giovanni Paolo II': cambiano i numeri di telefono per le prenotazioni

Novità per l’Istituto Tumori ‘Giovanni Paolo II’ di Bari, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico. Dal prossimo 7 gennaio, il CUP, Centro Unico Prenotazioni, cambia numeri di telefono. Saranno a disposizione due soli numeri di telefono: per le prestazioni sanitarie con ricetta rossa o dematerializzata: 080.2240040: per le prestazioni sanitarie in ALPI (Attività Libera Professione intramuraria) - intramoenia: 080.2240044

I numeri saranno attivi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 17.30. Tutti gli altri numeri di telefono attualmente attivi per le prenotazioni resteranno a disposizione fino al 6 gennaio. Dal 7 gennaio tutti i numeri di telefono e le app collegate saranno disattivati.

Il servizio centralizzato permetterà una migliore e più efficiente presa in carico delle prenotazioni, consentendo ai pazienti, o ai loro familiari, di procedere alle prenotazioni di visite ed esami direttamente da casa, senza attese allo sportello CUP dell’Istituto, riducendo così le occasioni di affollamento e dunque di contagio da Covid-19, a particolare tutela dell'utenza fragile dell'Istituto.

Lo sportello CUP sarà comunque aperto al pubblico, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 17.30, e il sabato dalle 8.30 alle 12.30.

Sarà inoltre sempre possibile procedere con le prenotazioni on line, così come indicato sul sito dell’Istituto.

Restano inoltre attivi i numeri del centralino (080.5555111) e dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico (080.5555031) a cui pazienti e utenti potranno rivolgersi per ulteriori informazioni.