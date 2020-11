"Scorte del vaccino antifluenzale carenti per l'eccessiva domanda. Abbiate pazienza": Lopalco spegne le polemiche

"RIflettendo sui numeri, io credo che la scarsa reperibilità del vaccino contro l'influenza sia solo una gran bella notizia. Il fatto che non si trovi il vaccino, infatti, è legato solo ed esclusivamente ad un improvviso aumento della domanda". Parola del neo assessore regionale alla Sanità, Pier Luigi Lopalco, commentando le critiche ricevute per la difficoltà di reperimento del vaccino antinfluenzale nelle farmacie. "Prevedendo quello che sarebbe successo, in primavera abbiamo immediatamente avviato una gara d'acquisto per 2.100.000 dosi, per garantire cioè una copertura al 50% della popolazione totale" - scrive sui social l'epidemiologo - un pugliese su due avrà il vaccino. Come prevedibile, visto l'enorme aumento della domanda di vaccini a livello mondiale, le case produttrici stanno facendo fatica a consegnare gli ordini".

Ad oggi in Puglia sono state già distribuite oltre 900mila dosi di vaccino. "Per fare un confronto, negli scorsi anni, nel corso dell'intera stagione (che iniziava ai primi di novembre) erano distribuite in media 600.000 dosi" assicura l'assessore, che chiede ai pugliesi di avere pazienza, visto che "l'offerta gratuita interesserà una platea vastissima".

"Ecco dunque perché il vaccino non si trova in farmacia. Con questa richiesta da parte del settore pubblico, le aziende produttrici non hanno scorte per la distribuzione nelle farmacie - conclude il post - In conclusione, è un peccato accorgersi che gli italiani (personale sanitario incluso) abbiano scoperto l'importanza di questa vaccinazione solo sotto la spinta dell'effetto paura coronavirus. Ma tant'è: l'importante è il risultato".