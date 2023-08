Minore esposizione ai raggi X durante gli interventi: nell'ospedale di Altamura attivato il nuovo sistema radioscopico 3D

Nitidezza, precisione ed elevata risoluzione delle immagini radiografiche sono fondamentali in sala operatoria. La fornitura di un nuovo sistema radioscopico ad Arco 'a C' dotato di tecnologia 3D, consegnato oggi all’Ospedale di Altamura, garantirà un deciso passo in avanti alle attività chirurgiche.

L’apparecchiatura è stata acquistata con una spesa di 240.000 euro e, non appena saranno trascorsi i tempi tecnici per il collaudo e le verifiche di sicurezza da parte dell’Ingegneria Clinica della Asl Bari (poco meno di una settimana) sarà a disposizione del blocco operatorio dell’Ospedale della Murgia.

La nuova apparecchiatura consente di migliorare la precisione dei risultati clinici e ridurre l’esposizione ai raggi X durante le procedure chirurgiche, a tutto beneficio dei pazienti e del personale sanitario. L’innovativo arco 'a C' 3D mobile è il risultato di una lunga esperienza nell’imaging tridimensionale. Il suo punto di forza è proprio la moderna tecnologia 'Cmos' che unisce la funzionalità 2D e 3D per offrire un maggiore controllo intraoperatorio, diminuendo la necessità di eseguire scansioni tomografiche computerizzate postoperatorie e l’eventualità di operazioni chirurgiche correttive. Per le sue caratteristiche peculiari, l’arco 'a C' mobile è la soluzione ideale per gli interventi ortopedici, traumatologici e spinali più difficili, ma anche per altre procedure altamente specializzate.