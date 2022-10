Maculopatia senile, da domani controlli oculistici gratuiti nella Fiera del Levante

Controlli visivi gratuiti per diagnosticare la presenza di qualsiasi forma di maculopatia oculare e prevenire i dasagi alla vista causati dalla malattia. Un'équipe di medici specialisti sarà a bordo di un camper attrezzato nella Fiera del Levante, da domani 21 ottobre fino a domenica prossima, per il progetto 'Solidarietà per la disabilità' realizzato con il coordinamento del dottor Vincenzo Lorusso della clinica oculistica del Policlinico di Bari.

L'iniziativa ha l’obiettivo di offrire sostegno ai pazienti affetti da degenerazione maculare senile e di diagnosticare in maniera precoce la malattia. I controlli gratuiti rientrano nella campagna informativa ideata per far conoscere al grande pubblico questa grave patologia, in cui la prevenzione gioca un ruolo particolarmente importante.