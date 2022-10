Al via, in Puglia, il 'Mese del Benessere psicologico': "Incontri ed eventi per prevenire la precarietà esistenziale"

Previsti, fino al prossimo 31 ottobre, incontri, eventi ed iniziative per la prevenzione, la salute ed il benessere mentale. È stata presentata, questo pomeriggio a Bari, la tredicesima edizione del 'Mese del Benessere psicologico', la tradizionale campagna di sensibilizzazione e promozione promossa dall'Ordine delle psicologhe e degli psicologi della Puglia, per migliorare la qualità della vita e prevenire disagi nel rapporto con se stessi e con gli altri. L'iniziativa ha anche l'obiettivo far conoscere ai cittadini il ruolo dello psicologo e i suoi ambiti di intervento.

Le richieste dei pugliesi, per accedere al 'Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia' sulla piattaforma Inps, hanno già superato quota 21mila. "La grande adesione al bonus psicologo in Puglia conferma un bisogno collettivo al quale dare una risposta urgente affinché non si lasci indietro nessuno - ha spiegato il presidente regionale degli psicologi, Vincenzo Gesualdo - La pandemia ha sollevato la coperta che offriva protezione e portato negli individui la consapevolezza di essere soggetti fragili, ma non deboli. Il bonus è uno strumento, un percorso terapeutico che mira a sostenere quanti hanno sofferto duramente la pandemia, che ha acuito e fatto esplodere il disagio psicologico, portando a vivere una condizione di precarietà esistenziale, ma è necessario prevedere investimenti nel servizio pubblico dove, ancora oggi, c?è carenza di organico specializzato".

La presentazione del 'Mese del Benessere psicologico' è stata anche l?occasione per inaugurare la nuova sede degli psicologi pugliesi, in via Sparano 170, un luogo che mira a diventare non solo punto di aggregazione per i professionisti, ma opportunità di confronto con le realtà della comunità regionale. "Come assessorato al Welfare siamo al fianco dei professionisti che accompagnano e supportano i cittadini - ha dichiarato l?assessora al Welfare della Regione Puglia Rosa Barone, presente alla cerimonia - Gli psicologi hanno un ruolo centrale, la loro funzione è vitale per il nostro territorio".