Più di mille nuovi nati da gennaio, il Mater Dei Hospital festeggia i tanti fiocchi rosa e azzurri: "Segno di speranza in un periodo così difficile"

541 maschietti e 497 femminucce: oltre mille sono stati, da gennaio ad oggi, i nuovi nati nel reparto di Ostetricia e Ginecologia del Mater Dei Hospital di Bari, diretto dal dott. Giuseppe Caringella. Nascite che la clinica festeggia interpretandolo come un risultato "che fa ben sperare in un periodo così difficile e complicato per le nostre vite a causa della pandemia".

"Un traguardo raggiunto - dicono dall'ospedale - grazie al grande lavoro del team multidisciplinare che coinvolge professionalità tra ginecologi, ostetriche, anestesisti, puericultrici e personale sanitario. Un gruppo di lavoro che fa dell’accoglienza e del supporto alle future e neo mamme, in un momento così delicato e fragile per loro, il suo punto di forza".

Tanti sono stati i bambini nati anche in pieno lockdown, periodo in cui, nonostante le difficoltà, il sostegno a future mamme (e papà) è stato garantito anche attraverso un corso on line gratuito di accompagnamento al parto - CAN -, e una linea telefonica dedicata dove medici ed ostetriche rispondevano ai tanti dubbi e domande, generate anche dall’ansia per il Covid-19.