Si amplia la rete per lo screening mammografico nel Barese: nuovo centro attivato a Putignano

È operativo da oggi, a Putignano, il decimo Centro della rete dedicata allo screening mammografico. Le prime mammografie sono state eseguite stamattina impiegando un mammografo 3D di ultima generazione, recentemente installato all’interno dell’Ospedale 'Santa Maria degli Angeli' in ambienti riqualificati e adeguati per ospitare un struttura dedicata allo screening di primo livello, con ecografo e spazi per le visite.

Il centro di Putignano servirà una popolazione femminile in fascia screening (tra 50 e 69 anni) di circa 6mila donne, distribuita anche nei Comuni di Alberobello, Castellana Grotte e Noci. "Con il decimo centro attivato – commenta il Direttore generale Antonio Sanguedolce – la Asl Bari sta marciando verso l’obiettivo dell’estensione del programma organizzato di prevenzione al cento per cento delle donne in fascia screening: ognuna di esse sta già ricevendo o riceverà entro fine anno l’invito per poter effettuare una mammografia".

Dal punto di vista tecnologico, il mammografo in servizio a Putignano come gli altri già in dotazione alla rete - spiega la senologa responsabile Screening mammografico della ASL Bari, Alessandra Gaballo - rappresenta un enorme passo avanti per le indagini senologiche e lo screening di massa per la prevenzione del cancro alla mammella. La funzionalità della mammografia 3D integrata, dotata di tomosintesi per individuare le lesioni di più piccole dimensioni, fornisce un quadro estremamente nitido e dettagliato per il rilevamento e la diagnosi del carcinoma mammario, con una vista in tre dimensioni ottenuta impiegando la stessa dose dell'acquisizione 2D standard. In sostanza, maggiore qualità delle immagini, diagnosi migliori e più rapide, maggiore sicurezza per le pazienti".