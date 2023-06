Esami più precisi e veloci nell'ospedale di Corato: attivato il nuovo sistema telecomandato di Radiologia

Il Sistema Telecomandato digitale consentirà di eseguire esami di Radiologia tradizionale sia in urgenza sia ambulatoriali, con immagini di alta precisione e definizione, oltre che con basse dosi di radiazione e tempi d’esecuzione molto più veloci. Il nuovo macchinario è entrato in servizio questa mattina nell'Ospedale di Corato.

L’apparecchiatura è stata installata e collaudata nei giorni scorsi e, ultimato il breve periodo di formazione e affiancamento con tecnici specializzati, può già garantire l’attività ordinaria e in urgenza h24 dell’unità operativa di Radiologia diretta dal dottor Francesco Giangaspero. Il sistema telecomandato digitale, acquistato con fondi Pnrr, è costata circa 247mila euro ed amplia la dotazione strumentale della Radiologia, che nel febbraio scorso è stata dotata anche di una nuova Tac 128 slice.

Il sistema radiologico, di nuova introduzione nel mercato, racchiude al suo interno soluzioni innovative di ultimissima generazione che lo pongono ai vertici della categoria in termini di prestazioni ed ergonomia di utilizzo, con una capacità di archiviazione locale fino a 250mila immagini radiografiche.

Nella sua configurazione 'High End', acquisita su piattaforma Consip dall’Ingegneria Clinica della Asl Bari, il sistema è composto da: Tavolo telecomandato con ribaltamento sino a 90 gradi, detettore dinamico ad elevate prestazioni, movimento del piano porta-paziente sia trasversale che longitudinale, collimatore touch-screen, console di controllo dotata di monitor touch-screen da 12,5 pollici con telecamera di centraggio e interfono integrato, pedana reggi paziente regolabile e removibile, console di acquisizione delle immagini con 3 monitor, 2 pedaliere con comandi per grafia e scopia, telecomando per la gestione dei movimenti, coppia di maniglie e barra laterale di sostegno per il paziente, fascia di compressione con tendi-fascia, supporto per le spalle, gruppo di continuità per la console di comando.

L’apparecchiatura, inoltre, è stata pensata per facilitare il lavoro degli operatori nell’esecuzione degli esami e per permettere un accesso più comodo ai pazienti. In questo senso l’accesso al paziente dai 4 lati del tavolo, la portata del tavolo senza limitazioni da 320 kg e una altezza minima del piano porta-paziente di appena 48 cm sono caratteristiche utilissime per l’esecuzione di esami sia di radiologia tradizionale sia con mezzo di contrasto.

"Prontamente - spiega il dottor Giangaspero - è stata riattivata l’agenda di prestazioni ambulatoriali, sospesa nell’ultimo periodo per i lavori, con un notevole incremento per far fronte alle necessità della popolazione. In aggiunta a tali prestazioni saranno eseguite anche quelle sospese, grazie ad un certosino lavoro di richiamo degli utenti che il personale di Radiologia sta diligentemente e pazientemente eseguendo".