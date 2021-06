Odontoiatri volontari vaccinatori: AndiamoinOrdine da marzo attivi negli hub vaccinali della provincia di Bari

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

L’associazione AndiamoinOrdine ha immediatamente risposto all’appello di marzo scorso delle autorità sanitarie della provincia di Bari nell’ambito della campagna vaccinale anti SARS-CoV-2, reclutando medici su base volontaria e gratuita. Ecco i loro nomi dei medici che stanno attivamente sostenendo la campagna vaccinale come volontari: Angela Lamuraglia, Anna Colafiglio, Antonella Donvito, Carlo Laudadio, Chiara Marini, Claudio Ventrella, Danila Iannone, Dora Iusco, Donato Grisorio, Dora Vitale, Emilio Nuzzolese, Eugenia Digirolamo, Fabio Minafra, Francesco Ciccolella, Francesco Lusito, Francesco Scattigna, Francesco Vitale, Gianfranco Alimena, Gianni Capobianco, Giulio Pollice, Giuseppe Barnaba, Giuseppe Quattromini, Giuseppe Silecchia, Giuseppe Zaccaria, Grazia Leone, Marcella Pollice, Mariagiacinta Ferrulli, Mariafrancesca Guglielmo, Mariangela Ruggiero, Marina Masciale, Mercedes Panza, Michele De Benedictis, , Michele Disciale', Michele Scivetti, Nunzio Cirulli, Paolo Pignataro, Roberto Luongo, Roberto Vitale, Rosa Bellino, Sabrina Lusito, Simone Vurro, Zaira Fanigliuolo. L’attività di raccolta delle adesioni è coordinata dal dottor Emilio Nuzzolese, Vice-Presidente Vicario dell’Associazione AndiamoinOrdine. È sempre possibile comunicare la propria disponibilità attraverso la preliminare compilazione del modulo online disponibile a questo link https://forms.gle/g78SRex4pUDRUkUu9. Gli aderenti vengono forniti della password necessaria a seguire il corso FAD dell’Istituto Superiore di Sanità per la somministrazione in sicurezza dei vaccini. D’intesa con il Direttore Generale della ASL Bari Antonio Sanguedolce e il suo staff di dirigenti, i medici volontari reclutati da AndiamoinOrdine hanno già svolto oltre 250 ore di volontariato presso gli hub vaccinali della provincia di Bari. L’associazione chiede a tutti i medici-chirurghi e medici-odontoiatri di non indugiare ulteriormente e di unirsi al gruppo di volontari per superare quanto prima e con la massima efficacia la pandemia e lo stato di emergenza.