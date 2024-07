Realtà aumentata per la didattica e intelligenza artificiale nello studio del cuore: al Miulli nuove tecnologie per formazione e ricerca

Sviluppare strumenti innovativi, basati sull'uso delle più moderne tecnologie, da mettere al servizio della formazione medica e delle attività di ricerca e diagnostica. E' questo l'obiettivo dell'accordo siglato tra l'Ente Ecclesiastico Ospedale Generale Regionale “Miulli” e Predict, l'innovativa azienda barese per lo sviluppo di apparecchiature medicali. Una partnership pluriennale, che si concretizza nell’impiego della piattaforma di comunicazione olografica OPTIP per la formazione dei giovani medici e del dispositivo Mistral basato sull’analisi del respiro per rilevare precocemente, e in maniera non invasiva, l'insorgenza di patologie.

Il nuovo accordo si inserisce nel quadro delle progettualità per il miglioramento delle competenze digitali intraprese per rispondere alla situazione di emergenza e successivamente spinte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, i cui progetti includono l'ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero nazionale: oltre 4 miliardi di euro da investire entro il 2026.

Nello specifico, OPTIP è il sistema di comunicazione in holopresenza (dunque con un ologramma diffuso a distanza, che consente di connettersi e collaborare in tempo reale) che sfrutta la realtà aumentata, la tecnologia che sovrappone elementi digitali su dispositivi tecnologici al fine di arricchire la percezione sensoriale dell'ambiente circostante. Tale sistema consente agli specialisti di effettuare videochiamate evolute da remoto e in tempo reale nei contesti di teleconsulto intra ed extra-ospedaliero, ma anche di realizzare formazione medica a distanza. L’Ospedale Miulli si è dotata di tale piattaforma per la sperimentazione di nuove tecniche didattiche attraverso lezioni in realtà aumentata – con l’impiego di visori e palco olografico (Optip Stage) – e con l’utilizzo della tele-presenza.

La collaborazione tra Predict e Miulli si concentra altresì sull’adozione di Mistral, tecnologia diagnostica basata sulla breath analysis, che consente la caratterizzazione dei composti organici volatili presenti nel respiro umano. Il dispositivo Mistral sarà utilizzato per campionare la frazione alveolare dell’espirato di pazienti con sospetto tumore della prostata, che parteciperanno a uno studio clinico approvato in data 3 luglio dal Comitato Etico Territoriale – Puglia. Ai pazienti che effettueranno una risonanza magnetica prostatica multiparametrica presso l’Unità Operativa di Radiodiagnostica del Miulli sarà proposto di partecipare volontariamente alla ricerca al fine di studiare, attraverso il semplice respiro, la relazione esistente tra composti volatili e l’esito dell’iter diagnostico per sospetto cancro della prostata. Lo studio si svolgerà sotto la responsabilità del Direttore dell'U.O. Dott. Roberto Calbi e la ricerca, approvata dal Comitato Etico Territoriale Puglia, si concluderà entro la fine del 2024 con l’analisi dei dati raccolti per 200 casi.

La collaborazione ha anche l’obiettivo di sviluppare un protocollo di Intelligenza Artificiale di supporto alla metodica ecocardiografica utilizzata per studiare anatomia e funzione del cuore mediante ultrasuoni. Durante gli esami eseguiti per finalità diagnostiche su un campione rappresentativo di pazienti, saranno rilevati in tempo reale sia la posizione della sonda ecocardiografica che le informazioni qualitative delle immagini acquisite. I dati consentiranno di istruire un algoritmo che potrà essere di supporto nell’esecuzione dell’esame da parte di operatori meno esperti, per una diagnostica di primo livello molto utile nei casi non complessi, e nella formazione medica per migliorare la curva di apprendimento di tale metodica. I risultati attesi dalla ricerca potranno avere ricadute positive sia sul numero di ecocardiogrammi eseguibili, con accorciamento delle lunghe liste di attesa esistenti, sia sulla qualità ed accuratezza diagnostica degli esami.

«La collaborazione e il confronto con una realtà come Predict è fondamentale nella strategia del Miulli di sviluppo nell’ambito delle più moderne tecnologie e siamo convinti che potrà dare grandi frutti», spiega il dott. Vitangelo Dattoli, Direttore Sanitario del Miulli. «Ne beneficerà soprattutto la ricerca nel settore della diagnosi precoce dei tumori, in particolare nei contesti di teleconsulto e nelle imprescindibili attività volte alla prevenzione e alla diagnosi precoce. Questa partnership tecnologica si inserisce in un più ampio sistema di sviluppo del Miulli, che posiziona i medici al centro di una rete multidisciplinare e supportati da tecnologie d’avanguardia e da un percorso di long life learning di alto profilo».

"La nuova collaborazione tra Predict e l’Ente Ospedaliero - sottolinea l'ospedale - è valore aggiunto per il territorio: testimonia l’impegno alla cooperazione, anche fra privati, in progetti di interesse comune, per contribuire attivamente alla formazione professionale degli attori coinvolti e la divulgazione del sapere scientifico; la partnership si pone inoltre l’obiettivo di rafforzare il legame tra le diverse realtà del territorio attraverso la sperimentazione di prodotti ad elevato contenuto tecnologico all’interno del tessuto sociale locale".