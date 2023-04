Un nuovo ecografo portatile per l'ospedale San Paolo: l'apparecchio consegnato all'unità di Senologia

Un nuovo ecografo portatile per la Senologia dell'ospedale San Paolo di Bari. Il nuovo apparecchio di ultima generazione è stato donato dall’associazione no profit EnergiaDonna e sarà impiegato, spiega la Asl Bari, "per eseguire ecografie mammarie richieste in sala operatoria o in altri reparti senza trasferire gli ecografi fissi in dotazione alla unità operativa di Senologia".

Alla consegna dell’ecografo è intervenuto il direttore generale Antonio Sanguedolce, che ha ringraziato l’associazione "per il costante impegno e sostegno alle pazienti della Breast Unit del presidio ospedaliero".