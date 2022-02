Disegni, pareti colorate e 'bacheche delle nascite': all'ospedale San Paolo gli spazi del reparto di Pediatria si trasformano

Ambienti più "confortevoli e accoglienti, e soprattutto belli a vedersi". All'ospedale San Paolo di Bari gli spazi del reparto di Pediatria si fanno ancora più 'a misura di bambino'. Non solo pareti colorate, ma anche disegni, decorazioni e una novità: le 'bacheche delle nascite', per dare a chi lo vorrà la possibilità di annunciare pubblicamente il lieto evento (senza imbrattare i muri). "Serviranno - spiegano dalla Asl Bari - per sostituire certi vecchi “graffiti” e dare libero sfogo agli improvvisati “writers” che, in passato, solevano incidere sulle pareti delle sale d’attesa i nomi dei nuovi nati. Un’irrefrenabile gioia, appunto, che ora si potrà lasciare tranquillamente ai posteri: nel posto giusto e senza sporcare le pareti.

La 'trasformazione' degli ambienti è il risultato della donazione fatta dall’Associazione LOI - Libere Offerte Internazionali. "Il nostro impegno nasce per vedere sorridere ogni bambino", è il motto dell’associazione. "La generosità dei suoi soci ha centrato sicuramente questo obiettivo e, di riflesso, anche un altro: educare alla bellezza", commentano dalla Asl.