Coraggio e professionalità nei mesi della pandemia covid, premiate ostetrica e due infermiere del'ospedale Santa Maria

Ci sono anche tre infermiere e ostetriche dell'ospedale Santa Maria di Bari tra le premiate da parte della Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, per “Donne e Covid-19” , riconoscimento dedicato a 206 operatrici sanitarie di tutta Italia che si sono particolarmente distinte per l’assistenza e la cura ai pazienti durante l’emergenza pandemica.

Cosma Padula, coordinatrice delle ostetriche, Loredana Cappelli, Infermiera coordinatrice di unità operativa e Addolorata Barone, Infermiera coordinatrice reparto ambulatoriale, sono state insignite del prestigioso riconoscimento assegnato da un Comitato composto da medici ed esperti di settore sulla base delle segnalazioni ricevute dagli ospedali “Bollini Rosa” di Fondazione Onda, ospedali che si distinguono per l’offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili.

Il premio va "simbolicamente a tutte le infermiere e a tutte le donne del personale sanitario che, nel periodo più difficile dell'emergenza, si sono prodigate giorno e notte per l'assistenza dei pazienti. Così come hanno sempre fatto e continuano a fare. Un impegno quotidiano dettato dall'etica del lavoro e dalla passione per il bene e la salute del prossimo", commenta la dott.ssa Eleonora Sansavini, amministratore delegato Ospedale Santa Maria.

Alcuni degli aspetti che hanno contraddistinto l’operato delle infermiere Cappelli e Barone e dell’ostetrica Padula riguardano la gestione delle pazienti con sospetta positività al virus e degli esami molecolari, la stesura con la direzione sanitaria di procedure inerenti al percorso nascita per garantire la sicurezza delle pazienti stesse e degli operatori sanitari, l’approvvigionamento di risorse, il tutto portato avanti con professionalità e coraggio.

“Lavorare nel periodo di emergenza Covid non è stato facile: la situazione ha comportato una revisione non solo dei processi organizzativi ma anche dei processi assistenziali. Da un giorno all’altro ci siamo trovate ad affrontare situazioni nuove e inaspettate, con cambiamenti continui. Un aspetto difficile ha riguardato la gestione delle emozioni. Non sono mancati infatti momenti di tensione e sconforto, proprio per le novità continue che l’emergenza ci poneva da affrontare quotidianamente. Grande però è la soddisfazione, nonostante l’enorme lavoro che è stato fatto, nell’essere riusciti a garantire la sicurezza, sia ai pazienti che agli operatori, medici e infermieri. Nonostante la stanchezza accumulata al rientro a casa, sentivamo di aver fatto il nostro dovere e di poter contare sull’unione di tutti i colleghi”, commentano le infermiere Barone e Cappelli.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Il settore di Ostetricia necessitava di particolari attenzioni e si è rivelato estremamente delicato – commenta la coordinatrice delle ostetriche Cosma Padula –. Le pazienti, durante il periodo di emergenza, non potevano ricevere visite dai parenti. Abbiamo quindi cercato di sostituirci nella misura possibile al calore famigliare che mancava in corsia, con una coccola e un’attenzione in più. Tutte le ostetriche hanno lavorato insieme per garantire la sicurezza delle mamme in reparto. Già dal 3 marzo abbiamo messo in atto un triage telefonico per le pazienti gravide, disponibile 24 ore su 24, per dare suggerimenti pratici pre-ricovero, come ad esempio la raccomandazione di evitare di frequentare luoghi affollati ma anche le feste di famiglia. Grazie alle misure adottate, inoltre, le pazienti hanno potuto proseguire l’allattamento (momento in cui la mamma potrebbe trasmettere il virus Covid nel caso di positività) e anche la ginnastica perineale. Ci siamo poste un importante obiettivo di comunicazione, per rassicurarle ed informarle correttamente, che abbiamo pienamente raggiunto”