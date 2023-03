Parrucchiere in corsia per le pazienti oncologiche: all'Istituto Tumori di Bari l'iniziativa per l'8 marzo

Cinque parrucchiere in corsia per regalare una 'coccola' e un momento di benessere alle pazienti oncologiche. E' l'iniziativa organizzata oggi, in occasione della Giornata internazionale della donna, dall'Istituto Tumori 'Giovanni Paolo II' di Bari.

L’iniziativa è stata realizzata anche grazie alla collaborazione con le associazione “Bottega del Sorriso”, “Centro Italiano Femminile-CIF Metropolitano di Bari” e “U Together”.

A mettersi al servizio delle pazienti, le parrucchiere Angela Cardascio, Maria Cristina Di Mitrio, Arianna Palombella, Lucia Forte e Lia Asoli. “L’iniziativa anticipa un progetto più vasto e importante – ha commentato il direttore generale Alessandro Delle Donne. Si tratta della stanza del benessere, un ambiente interamente dedicato al benessere delle pazienti oncologiche, dove, grazie soprattutto all’entusiasmo e alla disponibilità delle nostre associazioni, saranno organizzate iniziative per il benessere fisico, emotivo e psicologico delle donne: dai corsi di estetica e parrucco, allo yoga, passando per incontri di lettura, confronto e discussione. Queste iniziative da un lato renderanno più concreto il concetto di ‘umanizzazione delle cure’, e, dall’altro, ci consentono di immaginare un percorso di cura in cui le pazienti, attraverso le associazioni, sono protagoniste attive della loro guarigione”. Soddisfatto anche il Presidente del Comitato di indirizzo e Verifica Gero Grassi "per l'iniziativa che rientra nei percorsi di umanizzazione dell'Istituto e che vede la piena collaborazione delle associazioni di volontariato".