Vaccino anticovid bivalente, somministrazioni al via al Policlinico di Bari

Sono partite al Policlinico di Bari le somministrazioni del vaccino anti Covid con formulazione bivalente (ovvero 'aggiornato', contro le varianti) dei vaccini a m-RNA (Comirnaty Original/Omicron BA.1 e Spikevax Original/Omicron BA.1) come dose di richiamo (terza o quarta dose) .

In particolare al Policlinico di Bari potranno effettuare la vaccinazione bivalente e senza prenotazione presso il centro vaccinale dalle 8.30 alle 13.30: persone a partire dai 12 anni con elevata fragilità seguite dalle reti di patologia; pazienti over 60 in cura presso l’ospedale; operatori sanitari impiegati presso l’azienda; donne in gravidanza.

La somministrazione potrà avvenire a distanza di almeno 120 giorni dall’ultima dose di vaccino o dopo 120 giorni dall’ultima diagnosi di infezione da Covid.