Nell'ospedale Covid in Fiera un ambulatorio per la dialisi di pazienti positivi: "Richieste moltiplicate nelle ultime settimane"

Un ambulatorio per la dialisi dei pazienti positivi al Covid nella struttura delle maxi emergenze in Fiera. Sono otto i posti a disposizione di pazienti con insufficienza renale cronica che hanno contratto il virus ma che non hanno necessità di ricovero.

Attualmente, sono già 34 le persone seguite dall'unità operativa di nefrologia del Policlinico di Bari che dializzano nella struttura in Fiera. Hanno necessità di effettuare lunghe sedute di dialisi tre volte a settimana e nel reparto c'è una costante rotazione sui posti disponibili.

La segnalazione dei pazienti positivi che necessitano il trattamento arriva direttamente dal nefrologo territoriale di riferimento. Un'auto medica con gli operatori che indossano tutti i dispositivi di protezione va a prenderli e li accompagna in via Verdi.

"Nelle ultime settimane, con la prevalenza della variante Omicron, abbiamo assistito al crescente aumento di richieste da parte di pazienti in dialisi. Rientrano tra i pazienti con covid che in ogni caso impegnano la struttura ospedaliera e l'individuazione degli spazi in Fiera ci permette un trattamento in assoluta sicurezza", spiega il prof. Loreto Gesualdo, direttore dell'unità operativa di nefrologia.