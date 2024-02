Tecniche di rilassamento per mamme e papà, al Policlinico uno spazio dedicato ai genitori dei bimbi ricoverati

La malattia, il ricovero in ospedale, la degenza spesso lunga, le cure accompagnate da timori e paure. Un'esperienza che stravolge la vita, ancora di più quando ad affrontarla sono i piccoli pazienti, insieme ai loro genitori. Nasce da qui, dalla volontà di tendere la mano a mamme e papà che trascorrono giorni accanto ai loro piccoli ricoverati, il progetto 'Un'ora per me', promosso nel reparto di Oncoematologia pediatrica del Policlinico di Bari l'associazione 'Libri su misura' con l'Inner Wheel Club Bari Levante.

Il progetto, che partirà dalla prossima settimana, si svolgerà ogni mercoledì, dalle 16.30 alle 17.30: in quell'ora, mamme e papà dei piccoli degenti (per un massimo di quattro partecipanti per volta), potranno prendere parte a una seduta, organizzata in uno spazio dedicato del reparto, con tecniche di rilassamento e respirazione. A guidare le attività saranno socie qualificate dell'Inner Wheel Club, mentre i volontari di Libri su Misura intratterranno i bambini in corsia con letture e racconti.

"Negli anni, con la nostra esperienza in ospedale - spiega Lia Marcario, presidente di Libri su Misura - ci siamo resi conto di quanto sia necessario anche alleggerire il carico dei genitori che assistono i loro piccoli. Insieme alle altre associazioni che operano nel reparto, stiamo cercando di impegnarci in questo senso. Con questo progetto, vogliamo offrire a mamme e papà un momento di relax fisico e mentale".

"Spesso si tratta di famiglie non baresi, o che provengono addirittura da altre regioni - ricorda Fernanda Palmigiani, presidente dell'Inner Wheel Club Bari Levante - Possiamo immaginare quanta solitudine, quanta preoccupazione si possa sperimentare in una situazione simile. La nostra idea era quindi quella di dedicare del tempo anche alle madri e ai padri, per il loro benessere psicofisico". Il progetto, avviato in via sperimentale e presentato ieri al Policlinico, alla presenza del responsabile del reparto di Oncoematologia pediatrica, il dottor Nicola Santoro, sarà anche aperto a recepire necessità che potranno emergere durante gli incontri. "Vogliamo che sia un momento in cui mamme e papà che vivono un forte stress emotivo possano ricaricare le batterie", aggiunge Palmigiani. "Teniamo a instaurare un rapporto empatico con questi genitori, per raccogliere le loro proposte e, qualora necessario, offrire loro anche un momento di conforto". Le sedute potranno arricchirsi in futuro anche di attività pratiche e laboratoriali, che i genitori potranno poi replicare con i bambini. "Vogliamo che sia un intervento quanto più possibile mirato ed efficace, con il quale speriamo di poter accompagnare e sostenere questi genitori".