Sindrome di La Peyronie e disfunzioni erettili, tre innovativi interventi al Policlinico di Bari

Tre diversi approcci approcci chirurgici per la correzione della sindrome di La Peyronie, la patologia che determina un incurvamento del pene e possibili disfunzioni erettili: i tre interventi in live surgery saranno eseguiti domani al Policlinico di Bari. In sala operatoria ci saranno i maggiori specialisti italiani del settore, gli interventi saranno proiettati live nell’aula Asclepios durante i lavori del congresso monotematico della Società italiana di andrologia, organizzato dal prof. Pasquale di Tonno con la direzione scientifica del dottor Giuseppe Dachille. Il Policlinico di Bari è tra i pochi centri in Puglia in cui è possibile effettuare questo tipo di interventi.

Sono circa un milione in Italia gli uomini che soffrono di questa sindrome, prevalentemente di mezza età, ma si tratta di una condizione tendenzialmente sotto-diagnosticata e sotto-trattata.

A Bari ci saranno gli specialisti italiani di tale patologia per affrontare insieme e discutere su quelle che oggi sono le terapie per la diagnosi, cura e trattamento della sindrome, anche definita IPP. Non c’è, infatti, solo l’intervento chirurgico, che resta l’opzione cui si arriva dopo un percorso durante il quale il paziente ha la possibilità di utilizzare diverse opzioni terapeutiche.