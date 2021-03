Nuovi infermieri al Policlinico, "entro fine mese saranno oltre 200": personale rafforzato per far fronte alla terza ondata Covid

A comunicare i numeri dei nuovi assunti è l'azienda ospedaliera in una nota: da domani in servizio 30 infermieri che hanno firmato il contratto oggi. In arrivo anche 25 medici specialisti e un bando per anestesisti

"Per far fronte alla nuova ondata pandemica è stato rafforzato il personale". A comunicarlo è il Policlinico di Bari, che in una nota diffonde i numeri dei nuovi operatori già assunti o in corso di reclutamento.

Trenta infermieri - annuncia il Policlinico - questa mattina hanno firmato il contratto e entreranno in servizio già domenica, questi si sommano ai 70 nuovi assunti che stanno già operando dal 8 marzo nei reparti Covid. In totale entro fine mese saranno oltre 200 gli infermieri complessivamente chiamati dal Policlinico per far fronte alla nuova ondata di contagi. Da inizio 2021 sono stati assunti anche 25 medici e altri 25 sono in arrivo tra cardiologi, pneumologi e specialisti di medicina interna. A breve sarà pubblicato un nuovo bando per anestesisti. Da gennaio sono entrati in servizio 50 operatori socio sanitari e stanno per firmare il contratto altri 30 OSS.

Proprio il nodo personale è stato in questi giorni al centro degli attacchi dei sindacati, in particolare in riferimento all'organizzazione dell'ospedale Covid in Fiera. Nei giorni scorsi, inoltre, i sindacati hanno sollevato anche la questione relativa al maxi concorso per infermieri, parlando di ricorsi relativi alle prove che potrebbero rallentarne le procedure.

Intanto, sempre a proposito della struttura per le maxi emergenze alla Fiera del Levante, si è conclusa in questi giorni la fase di 'startup': complessivamente sono stati attivati e occupati finora 70 posti letto, di cui venti di Rianimazione.

(foto di repertorio)