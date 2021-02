Camere di degenza rinnovate e ambulatori con area per le emergenze: partono i lavori nel padiglione di Neurologia al Policlinico

L'edificio, la cui costruzione risale all'anno 1934, è uno degli ultimi fabbricati non ancora interessato da interventi strutturali: il cantiere per l'adeguamento normativo, funzionale e tecnologico ha preso il via questa mattina

Sono partiti i lavori di adeguamento normativo, funzionale e tecnologico del padiglione di neurologia. L'edificio, la cui costruzione iniziale risale all'anno 1934, è uno degli ultimi fabbricati del Policlinico di Bari che non era stato oggetto di interventi strutturali.

"Nell'ambito dei processi di riorganizzazione dell'ospedale assume particolare importanza l'avvio del cantiere delle cliniche neurologiche", spiega il commissario straordinario del Policlinico di Bari, Vitangelo Dattoli. "Un padiglione storico - aggiunge - la cui ristrutturazione ha visto un serrato impegno per rimuovere elementi ostativi per permettere l'avvio di lavori indispensabili per l'adeguamento della struttura ai più moderni standard ospedalieri".

L'intero complesso è costituito da 3 piani e un seminterrato e si estende per circa 7.500 mq. Gli interventi previsti, partiti il 2 febbraio, si possono distinguere in opere di adeguamento normativo e funzionale, efficientamento energetico e opere strutturali di adeguamento sismico.

Per i reparti di degenza, un totale di 45 posti letto al primo piano, è stato previsto di suddividere le camerate esistenti prive di servizi, in camere ad uno o due posti letto con bagno interno, ognuna con almeno 9 mq complessivi per posto letto. Gli ambulatori avranno un'area dedicata alle emergenze, sale d'attesa, e ci sarà un'ampia zona per l'alloggiamento degli studi medici, segreterie e spazi per gli studenti universitari.

Per il miglioramento dell'efficienza energetica e del comfort abitativo del padiglione è previsto l'intonaco termoisolante a "cappotto" sulle pareti verticali, l'isolamento dei solai, la realizzazione di un impianto fotovoltaico, l'utilizzo di plafoniere a led, l'installazione di un sistema domotico con controllo integrato che combina in un'unica soluzione la gestione del riscaldamento e del condizionamento.

I lavori, di importo pari ad circa 12 milioni di euro, sono affidati all'impresa appaltatrice Matarrese s.r.l.