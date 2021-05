Al Policlinico di Bari i papà tornano in sala parto: "Un'emozione indescrivibile"

"Un'emozione indescrivibile". Così, in un video sulla pagina Instagram del Policlinico di Bari, papà Pasquale racconta la sua gioia per aver potuto assistere alla nascita della sua piccola Giorgia, avvenuta al Policlinico di Bari. Dopo 15 mesi di stop, legati alla pandemia Covid, l'ospedale ha reintrodotto la possibilità per i partner di entrare in sala parto. Il protocollo adottato prevede un tampone molecolare negativo entro 48 prima dell'accesso in sala parto e dispositivi di protezione individuale per entrare: tuta monouso, calzari, doppia mascherina, cuffia e guanti.