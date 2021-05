Informazioni su visite e reparti, al Policlinico il servizio di assistenza è via chat: al mese 128 richieste al numero whatsapp

Informazioni su orari e modalità di prenotazione, ubicazione dei reparti e attese al pronto soccorso: sono queste le richieste più frequenti arrivate al servizio di messaggistica istantanea via Whatsapp “Il nostro Policlinico” 080 559 60 60 attivato a ottobre dal Policlinico di Bari.

Dall’inizio del 2021, nel periodo che va da gennaio ad aprile, sono stati recapitati 511 messaggi. Una media di 128 al mese. Stando ai dati statistici elaborati dalla direzione sanitaria, il 45% dei messaggi riguarda richieste di informazioni generiche e aspetti organizzativi. Gli utenti hanno bisogno di sapere come fare a prenotare una visita, dove trovare un particolare laboratorio o qual è la strada per raggiungere un reparto, quali sono gli orari di accesso per le prestazioni ambulatoriali.

Tra le problematiche dei pazienti segnalate e risolte attraverso il servizio Whatsapp ci sono inoltre difficoltà a contattare il reparto per la prenotazione di prestazioni di controllo e riprogrammazione delle prestazioni sospese a causa della pandemia. Sono pervenuti messaggi di elogio per il personale sanitario in servizio al Policlinico e richieste di informazione su ticket e rimborsi.

Il canale di comunicazione diretta con l’azienda ospedaliero-universitaria è a disposizione di cittadini e pazienti per segnalare criticità relative al funzionamento dell’ospedale e offrire suggerimenti per migliorare la qualità dell’accoglienza e dei servizi. Ricordiamo che è possibile inviare anche fotografie di eventuali situazioni critiche riscontrate all’interno della struttura per consentire alla direzione di risolvere i problemi con maggiore tempestività. Tutte le segnalazioni vengono visualizzate e prese in carico dagli operatori della control room del Policlinico di Bari che hanno il compito di verificare i problemi e proporre eventuali interventi e correttivi da adottare.

Viaggia a oltre 4mila messaggi al mese, invece, la chat, sempre via Whatsapp, attivata per la prenotazione di esami e visite presso il Policlinico di Bari. Allo 080 559 5959 è possibile inviare un messaggio con la foto dell’impegnativa medica per ricevere direttamente sul proprio telefono cellulare la prenotazione. Si tratta di un’alternativa alla prenotazione telefonica che consente al cittadino di non dover attendere in linea per parlare con un operatore.