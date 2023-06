Policlinico di Bari, al via il trasferimento di ambulatori e reparti nel padiglione Asclepios 3

Il nuovo complesso Asclepios 3 del Policlinico di Bari è pronto ad accogliere i primi pazienti. In questi giorni ha preso il via il trasferimento dei primi ambulatori e reparti, a conclusione del complesso iter autorizzativo necessario all’avvio delle attività assistenziali.

Le prime attività trasferite

Il trasferimento riguarda, in particolare, le attività ambulatoriali delle unità operative di malattie dell’apparato respiratorio, di cardiologia universitaria, di chirurgia vascolare, chirurgia toracica, cardiochirurgia e cardiologa ospedaliera. La nuova piastra ambulatoriale che sarà attiva al piano zero, al primo e al quinto piano del padiglione Asclepios 3, raccoglie e riorganizza le attività svolte dalle stesse unità operative presso il Padiglione Chini, il padiglione Balestrazzi e la piastra chirurgica ambulatoriale. Primi pazienti trasferiti anche al terzo piano del nuovo complesso, destinato ai posti letto dell’unità operativa di malattie dell’apparato respiratorio (pneumologia). Al quinto piano è in corso l’attivazione dei 10 posti letto dell’unità operativa di anestesia e rianimazione I universitaria.

"Risposta a esigenza di spazi moderni e avanzati"

Si tratta - spiega l'azienda ospedaliera Policlinico in una nota - di un primo importante step di attivazione del nuovo padiglione che servirà a dare una risposta all’esigenza di spazi moderni e avanzati di cui il Policlinico ha bisogno. “Voglio ringraziare tutto il personale impegnato nei trasferimenti per lo sforzo profuso in queste settimane per non creare nessun disagio all’utenza e ai pazienti”, conclude il direttore generale del Policlinico di Bari, Giovanni Migliore.