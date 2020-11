A Mola arriva la postazione 'drive through' per i tamponi Covid, il sindaco: "Allestita in tempo record"

Anche Mola avrà il suo 'drive through': la foto postata dal sindaco, Giuseppe Colonna, mostra quella che diventerà una delle 14 postazioni attive nel Barese per effettuare i tamponi Covid direttamente in auto. Il drive through è stato realizzato in largo Puglia, nella frazione di Cozze. "Attraverso il coinvolgimento attivo dei medici di medicina generale avremo la possibilità di migliorare e potenziare il tracciamento e conoscere in tempo la presa del virus sul territorio, permettendoci un'azione più rapida e quindi, una maggiore possibilità di controllo della pandemia" il commento del sindaco. Nel suo post ringrazia anche l'Associazione protezione civile di Rutigliano "per aver messo a disposizione e allestito, in tempi record, la struttura che servirà ad ospitare il personale sanitario che effettuerà i tamponi".