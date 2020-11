In Fiera del Levante due tende per i tamponi 'drive through': test Covid a partire dalla prossima settimana

Una postazione 'drive through' per i tamponi in Fiera del Levante: sono partiti in mattinata i lavori di allestimento della tenda per i test Covid, che vedono operativi medici e infermieri del Dipartimento di Prevenzione della Asl di Bari con il personale della Marina Militare. I tamponi in auto saranno attivati a partire dalla prossima settimana, dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 8.30-17.30. Per usufruire del servizio, la procedura di prenotazione rimane la stessa e sarà sempre gestita dall'Asl Bari.

"I numeri dei contagiati che hanno bisogno di effettuare questo test crescono ogni giorno di più e per questo non abbiamo esitato a mettere a disposizione spazi e personale per supportare l’allestimento del presidio nel quartiere della Fiera del Levante - commenta Sandro Ambrosi, presidente di Nuova Fiera del Levante -. Vogliamo fare la nostra parte anche in questa emergenza, per confermare quanto ci sentiamo vicini alle cittadine e ai cittadini della nostra amata Puglia". Le postazioni 'drive through' nel Barese diventano così 4: oltre ai 2 in realizzazione nell'area Fiera, ne è previsto uno nell’ex ospedale di Grumo Appula e uno nello stadio di Conversano.