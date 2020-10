L'ospedale Mater Dei accoglie l'appello della Regione: 100 posti a disposizione per i pazienti Covid

Cento posti a disposizione per i pazienti Covid: anche l'ospedale Mater Dei di Bari accoglie l'invito arrivato dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che chiedeva disponibilità per fronteggiare l'aumento dei contagi del virus. L'ok è arrivato dal presidente del consiglio di amministrazione del Gruppo CBH SPA, Emmanuel Miraglia, che ha comunicato la disponibilità del Mater Dei Hospital ad allestire circa 100 posti letto destinati a pazienti Covid positivi. I posti letto saranno organizzati in un braccio dedicato della struttura.

"Il Covid è un’emergenza sanitaria e Mater Dei non si è sottratta all’invito, ma non si possono ignorare tutte le altre patologie, né si può ignorare la necessità di salute dei cittadini. Per questo l’Ospedale opererà regolarmente per garantire le prestazioni in tutti i reparti: dal Pronto Soccorso, alla ginecologia alla cardiologia, all’emodinamica, alla chirurgia vascolare, alla senologia, ecc" spiegano dall'ospedale.