Vaccini, al via domani la prenotazione per 57enni e 56enni: tra una settimana si arriva ai 50enni

Al via le prenotazioni per la campagna vaccinale a 57enni e 56enni. Come ricordato dalla Regione, da domani, giovedì 13 maggio, prosegue la finestra dedicata agli under 60, con la possibilità di conoscere il giorno della somministrazione per le classi d'età dal 1964 al 1965. Gli interessati dovranno collegarsi al sito lapugliativaccina.regione.puglia.it, chiamare il numero verde 800713931 - attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20 - e le farmacie accreditate al servizio FarmaCUP a partire dalle 14.

"Gradualmente, da sabato 15 maggio alle 14.00 - aggiungono dalla Regione - si potranno prenotare le classi di età dal 1966 al 1967, da lunedì 17 maggio alle 14.00 i nati dal 1968 al 1969 e da mercoledì 19 maggio sempre alle 14.00 i nati dal 1970 al 1971.Continua la possibilità di prenotazione per le altre classi di età in corso, sempre tramite sito web lapugliativaccina.regione.puglia.it , numero verde 800713931 e farmacie".

