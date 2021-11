Vaccini, al via le prenotazioni delle terze dosi per gli over 18. In Puglia oltre 300mila non vaccinati

Al via da mercoledì primo dicembre le prenotazioni per le terze dosi Covid destinate agli over 18. Attraverso il portale www.lapugliativaccina.it - come già avviene per gli over 40 - le persone che hanno completato almeno da 5 mesi il primo ciclo vaccinale possono richiedere la dose di rinforzo, come indicato dalla Regione Puglia sui suoi canali social.

Il report vaccinale

Prosegue intanto la campagna vaccinale sul territorio pugliese. Sono complessivamente 6.447.578 le dosi di vaccino anti covid somministrate in Puglia: si tratta del 92% dei 7.008.911 vaccini consegnati dalla struttura commissariale.

Il 96,68% degli over 80 ha completato il ciclo vaccinale mentre il 39,18% ha ricevuto la dose di richiamo. Il 96,12% di chi ha tra i 70 e i 79 anni ha ricevuto entrambe le dosi e il 14,42% anche la terza. Il 94,3% di chi ha tra 60 e 69 anni ha ricevuto due dosi e il 13,05% anche la terza come l'8,58% degli under 60 di cui l'87,7% ha completato il ciclo vaccinale. Ha ricevuto le due dosi di vaccino l'85,15% di chi ha tra i 40 e i 49 anni mentre il 6,09% ha ricevuto la dose booster. L'80,94% di chi ha tra i 30 e i 39 anni ha completato il ciclo vaccinale con due dosi mentre il 3,45% ha ricevuto la dose booster. L'82,61% di chi ha tra 20 e 29 anni ha ricevuto due dosi e il 2,52% anche la terza. Il 75,96% di chi ha tra 12 e 19 anni ha ricevuto entrambe le dosi mentre il 77,34% la prima.

Dal report emerge anche che sono 345.381 i pugliesi over 12 non vaccinati contro il Covid. In particolare la fascia d'età maggiormente 'no vax' è quella 30-49 anni, che sono 136.970, oltre un terzo del totale. Mancano invece poco più di 60mila pugliesi nella fascia tra 50 e 59 anni; 56.003 tra 20 e 29 anni e poco più di 61mila tra 12 e 18 anni.