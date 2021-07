Green pass obbligatorio da agosto, in Puglia è corsa al vaccino: prenotazioni in crescita nelle Asl

In Puglia un incremento delle richieste di prenotazioni dei vaccini alle Asl, come confermato all'Ansa dall'assessore regionale alla Salute, Pier Luigi Lopalco. La verifica è avvenuta questa mattina e segue l'annuncio dell'obbligo di esibire il green pass per determinate categorie di negozi. Al momento non è ancora possibile fare un conteggio definitivo dell'aumento ma, secondo i dati dell'Asl, si viaggia al momento attorno ad un +10 per cento.

Bisognerà però attendere qualche giorno, come spiegano fonti sanitarie, per valutare con più precisione gli effetti delle nuove misure restrittive attiva da agosto.