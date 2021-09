Terza dose vaccino per i pazienti fragili, al via le somministrazioni al Policlinico: la prima è una 18enne

"Lo faccio per sentirmi più sicura e più protetta visto che ho problemi di salute" spiega la giovane. Sono 200 le vaccinazioni in programma oggi al Policlinico di Bari

Come da programma in tutta la Puglia, sono partite questa mattina le somministrazioni delle terze dosi di vaccino al Policlinico di Bari. La primissima dose è stata inoculata alle 9.30 di questa mattina a una 18enne, che si è presentata nell'ambulatorio vaccinale dell'ospedale barese. "Lo faccio per sentirmi piu? sicura e piu? protetta visto che ho problemi di salute – racconta - Dubbi? Mai avuti. Seguo quello che mi dicono i medici che mi hanno in cura": ha spiegato così ai medici il motivo di questo gesto d’amore verso se? stessa e un atto di fiducia nella medicina.

Sul profilo Instagram del Policlinico è stata diffusa anche una clip della vaccinazione della giovane, prima nella finestra dedicata ai pazienti fragili: sono 200 le vaccinazioni in programma oggi al Policlinico di Bari. Sono in tutto 8.600 i soggetti in cura nelle unita? operative ospedaliere che hanno priorita? nella vaccinazione, secondo le indicazioni fornite dal piano ministeriale e dalla circolare regionale. Il calendario messo a punto dalla control room consentira? di vaccinare con la terza dose circa 500 persone al giorno. Le vaccinazioni saranno eseguite da equipe miste formate da igienisti e da specialisti di branca (nefrologi, gastroenterologi, reumatologi, oncologi).