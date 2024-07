Nell'Università di Bari parte il progetto 'Moebius': "Attività per il benessere psicofisico degli studenti"

La durata prevista del progetto è di 12 mesi e il contributo riconosciuto è pari a 2.750.000 euro, di cui 250mila da utilizzare come incentivo per le discipline sportive. L’Università degli Studi di Bari 'Aldo Moro', capofila del

progetto Moebius (Movimento, Equilibrio, Benessere In una Università Sostenibile), è stata ammessa al finanziamento, posizionandosi al primo posto tra le iniziative presentate per 'Pro-Ben', volte a sostenere il benessere psicofisico nella comunità studentesca universitaria.

Partner del progetto sono l'Accademia delle Belle Arti di Lecce, il Conservatorio di Musica 'Carlo Gesualdo da Venosa', il Conservatorio di Musica 'Duni', il Politecnico di Bari, l'Università degli Studi della Basilicata, l'Università degli Studi di Cagliari, l'Università del Salento, l'Università Lum 'Giuseppe Degennaro' e l'Università per Stranieri di Perugia.

Sono in programma azioni di valorizzazione delle proposte sportive e delle attività fisiche promosse nei Cus delle università e dagli enti partner, nonché per lo sviluppo di un modello di choice architecture che adotti criteri, strategie, metodi che predispongono l’ambiente fisico e sociale in cui studentesse e studenti compiono le proprie scelte, per mitigare l’effetto negativo di alcuni comportamenti insalubri.

La Responsabilità scientifica per la progettazione, la realizzazione e la gestione del progetto è affidata alla professoressa Antonietta Curci, responsabile della Linea di azione relativa ai servizi agli studenti, al diritto allo studio e al Counseling Psicologico di UniBa.

L’obiettivo del progetto si integra con le attività della Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile (Rus) che prevede il potenziamento di mezzi di trasporto muscolari ed elettrici pubblici, alimentazione sana, e promozione dell’attività sportiva. La proposta si compone di diversi work packages definiti sulla base degli obiettivi specifici del progetto e delle attività funzionali alla realizzazione dei vari outcomes. Nello specifico, le attività previste riguardano la mappatura della domanda di benessere psicofisico e gli stili di vita della popolazione studentesca degli Atenei coinvolti, la realizzazione e il monitoraggio di interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria volti a promuovere stili di vita sani e una condizione generale di benessere e di equilibrio psicofisico con effetti virtuosi a livello sociale e territoriale. Prevista, inoltre, la formazione di docenti, Pta e famiglie al fine di riconoscere e gestire il disagio emergente in studentesse e studenti. Il coinvolgimento di docenti punta al miglioramento del clima e delle performance accademiche delle comunità universitarie con ricadute sulle comunità territoriali.

"La sostenibilità va intesa tanto in termini ecologici, economici, sociali, culturali, quanto in termini di miglioramento della qualità della vita di studentesse e studenti - si legge in una nota di Uniba - Intervenire con azioni di progetto

volte a modificare e innovare i contesti accademici, operando sia sugli spazi che sulle reti che caratterizzano la vita universitaria, garantisce la continuità temporale degli interventi previsti e favorisce interazioni tra partner che proseguiranno, ciascuno con proprie caratteristiche, a scambiare competenze e buone pratiche per offrire a studentesse e studenti della rete servizi e opportunità diversificati".