Miglioramento della qualità di vita nei pazienti oncologici: presentata a Parigi la ricerca dell'istituto Giovanni Paolo II di Bari

Nel convegno, sarà presentato il progetto sul monitoraggio della qualità di vita oncologica, al quale partecipa l’Istituto tumori 'Giovanni Paolo II' di Bari. La struttura di ricovero e cura a carattere scientifico è presente al Congresso europeo di oncologia Oeci, iniziato oggi a Parigi e che andrà avanti fino al 16 giugno.

"L’Oeci, Organisation of European Cancer Institutes - spiega il direttore generale Alessandro Delle Donne, a capo della delegazione dell’oncologico barese - è l’organizzazione che dal 1979 raggruppa i più importanti Centri di ricerca oncologica in Europa e non solo. Questa tre giorni rappresenta un momento di confronto tra ricercatori di altissimo profilo scientifico impegnati nella lotta al cancro. L’obiettivo di questa rete è favorire la più ampia diffusione di modelli di oncologia e di soluzioni per migliorare la qualità della vita per i pazienti. I temi affrontati guardano a un modello europeo per le cure basato sulla stretta collaborazione tra reti oncologiche, pazienti e organizzazioni di pazienti, in perfetta sintonia con quanto già avviene nel nostro Istituto, dove l’ascolto e il coinvolgimento dei pazienti sono parti essenziali nella progettazione dei percorsi di cura".

Durante l’evento, che si sta tenendo al Novotel Paris di Montparnasse, oltre 50 relatori internazionali si alterneranno nei vari panel di discussione. La principale conferenza scientifica si concentrerà su 'La cellula come terapia' e una sessione sarà dedicata alla qualità nella cura e nella ricerca.

"La nostra partecipazione all’Oeci di Parigi - afferma Raffaella Massafra, vicedirettore scientifico dell’Istituto tumori ­- è attiva. Sarà presentato, infatti, il progetto sul monitoraggio della qualità di vita in oncologia 'Euonquol', al quale stiamo partecipando in rete con altri istituti. L’obiettivo ambizioso è tradurre le informazioni che saranno raccolte in futuri cambiamenti nella pratica clinica".

In questa edizione del congresso, gli istituti di ricerca collaboreranno attivamente con i partner ucraini per definire un piano di intervento europeo per riorganizzare il sistema sanitario del Paese martoriato dalla guerra e promuovere la partecipazione alle attività di ricerca.

"La presenza a un evento di confronto della comunità scientifica europea come questo - afferma il presidente del Consiglio di indirizzo e verifica Gero Grassi - ci arricchisce e sono certo che porterà riscontri nella pratica quotidiana di ricerca, di clinica e di organizzazione".