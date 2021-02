La Puglia organizza la rete dei centri vaccinali per la fase 2: entro fine febbraio uno in ogni Comune

Dal 22 febbraio i punti attivi per la somministrazione delle dosi anti Covid saranno 136, ma un ulteriore ampliamento è previsto entro la fine del mese

Un centro per le vaccinazioni anti Covid attivo in ogni Comune a partire dal 28 febbraio. E' questo l'obiettivo fissato dalla Regione Puglia per i prossimi step della campagna vaccinale.

A partire dal 22 febbraio i centri attivi saranno complessivamente 136, ma secondo le disposizioni della Regione - contenute in un documento firmato dall'assessore alla Sanità Pierluigi Lopalco e dal direttore del Dipartimento Salute, Vito Montanaro, citato dall'Ansa - la rete dovrà essere completata con l'attivazione di punti vaccinali in tutti i Comuni "entro il 28 febbraio".

"Le attività di vaccinazione dovranno essere garantite - è scritto - a partire dal 22 febbraio, in tutti i punti vaccinali, assicurando la più ampia fascia oraria possibile in ragione delle risorse umane e delle caratteristiche di ciascuna sede". L'elenco delle sedi dei punti vaccinali dovrà essere pubblicato sui siti delle Asl.