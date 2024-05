Assistenza psicologica ai pazienti oncologici: "In Puglia alcuni territori ancora scoperti, più personale per garantirla"

In Puglia sono circa "166mila i cittadini alle prese con una malattia oncologica". Pazienti che si trovano ad affrontare un percorso particolarmente delicato, non solo dal punto di vista fisico, ma anche psicologico. A tal proposito, "le linee guida internazionali suggeriscono che ciascun paziente faccia una valutazione dei bisogni emotivi con uno psiconcologo e circa il 40% di essi può avere necessità di un vero e proprio percorso di psicoterapia breve". A evidenziare il dato è la Sipo Puglia-Basilicata (Società Italiana di Psico-oncologia), che ha accolto con soddisfazione, nei giorni scorsi, l'approvazione, da parte del Consiglio regionale, della proposta di legge (primo firmatario Antonio Tutolo) relativa al 'sostegno psicologico in ambito oncologico'.

Un provvedimento "atteso" e "quanto mai necessario", commenta in una nota l'associazione, evidenziando che "sebbene l’assistenza psicologica rientri nelle prestazioni essenziali di assistenza, i cosiddetti Lea, purtroppo non viene garantita a tutti gli ammalati". Il testo approvato dall'assise pugliese mira a "introdurre - si legge nel documento - in via sperimentale per un periodo di due anni, sull’esempio di quanto fatto in altre Regioni, la possibilità per le aziende sanitarie regionali di sostenere psicologicamente pazienti e familiari coinvolti in diagnosi oncologiche attraverso l’assunzione a tempo determinato di figure qualificate". A tale scopo, le aziende sanitarie regionali e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici potranno individuare "il personale già in servizio" o assumere nuovo personale, per la durata della sperimentazione, "con l'incarico di fornire supporto psicologico ai pazienti, ai familiari degli stessi e agli operatori sanitari durante le fasi della neoplasia".

"La Puglia è la seconda regione italiana dopo il Lazio ad approvare un provvedimento simile, ed è una conquista importante - afferma Francesca Romito, psicologa, psicoterapeuta e coordinatrice regionale della Sipo Puglia-Basilicata - ma lo sarà altrettanto vedere come questa legge verrà effettivamente declinata e attuata". L'auspicio è che l'applicazione del provvedimento possa contribuire a rafforzare i servizi di Psiconcologia che, secondo quanto rilevato dalla Sipo, oggi sono ancora "diffusi a macchia di leopardo sul territorio pugliese".

"Nella nostra regione - spiega la dottoressa Romito - anche grazie alle indicazioni dell’Aress in merito alla necessità dell’assistenza psiconcologica per una completa certificazione dei Centri di Orientamento Oncologico e delle Breast Unit, c'è stata una maggiore attenzione a questo aspetto". Ma in alcuni territori le carenze restano. "Parliamo in particolare di zone come il Nord Barese o il Salento, che risultano particolarmente sguarnite", aggiunge Romito. "Inoltre, è necessario tener conto anche della richiesta di questo servizio, del fabbisogno: spesso un solo psiconcologo non è sufficiente a garantire l'assistenza necessaria a tutti pazienti". Talvolta, a sopperire a queste carenze sul territorio sono le associazioni, che, sottolinea la referente di Sipo Puglia- Basilicata, "offrono questo sostegno prezioso sottraendo risorse ad altre attività, quando invece parliamo di un'assistenza di cui dovrebbe occuparsi il Servizio sanitario nazionale". Di qui la necessità, evidenzia la Sipo, di "adeguare il numero dei professionisti ai bisogni reali della popolazione".

A proposito del provvedimento approvato di recente dal Consiglio regionale, l'associazione rileva in particolare due criticità. "La prima - spiega Romito - riguarda la formazione del personale, perché è necessario che lo psiconcologo abbia una formazione specifica in ambito oncologico, però per l'assunzione nel Sistema Sanitario nazionale non è prevista per noi nessuna branca specialistica: questo è un aspetto che andrà chiarito. L'altro punto riguarda l'aspetto della sperimentazione: "Nella legge sono previsti contratti a tempo determinato, cosa che potrebbe portare al rischio di una interruzione del servizio quando terminano questi due anni previsti. La sperimentazione può forse riguardare il tipo di modello da adottare, ma per quanto riguarda l'importanza dell'assistenza psicologica ai malati oncologici non ci sono dubbi, tanto che questa assistenza è prevista in tutte le linee guida nazionali e internazionali. Immaginiamo che saranno convocati anche dei tavoli tecnici per poter arrivare all'effettiva attuazione della legge, e questi saranno dei punti da considerare".